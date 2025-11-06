закрыть
6 ноября 2025, четверг, 19:57
Apple готовит улучшенный iPhone Air

  • 6.11.2025, 19:14
Apple готовит улучшенный iPhone Air

С двумя камерами.

Apple разрабатывает второе поколение сверхтонкого iPhone Air вместе с линейкой iPhone 18 в 2026 году. Новинка получит улучшение в виде двух камер, сообщает MacRumors со ссылкой на китайского инсайдера Digital Chat Station.

iPhone Air 2 получит двойной модуль камеры: основную камеру с разрешением 48 Мп и сверхширокоугольную на 48 Мп, что устранит одно из ключевых ограничений текущего поколения и приблизит модель к базовому iPhone 17 по фотовозможностям.

Отмечается, что это улучшение потребует переработки внутренней компоновки, включая плату и охлаждение в области горизонтальный блок камер, где сосредоточено большинство компонентов нынешнего Air.

Дизайн сохранит узнаваемую концепцию: рекордная толщина около 5,6 мм, горизонтальный блок камер и минималистичный вид. Вторую камеру разместят справа от основного модуля без радикальной смены внешнего вида. При этом не исключено незначительное увеличение массы из‑за этих изменений.

Анонс серии iPhone 18 ожидается в сентябре 2026 года. Apple, вероятно, сохранит стартовую цену на iPhone Air 2 на уровне $999.

