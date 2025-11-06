закрыть
Словарь английского языка Collins назвал слово года

  • 6.11.2025, 20:36
  • 1,008
Оно связано с программированием.

Словарь английского языка Collins, который издается в Британии, назвал термин «вайбкодинг» (vibe coding) словом 2025 года.

«Вайбкодинг — это использование искусственного интеллекта для помощи в написании компьютерного кода на основе описания задачи на естественном языке», — сказано в словаре.

Таким образом, человек говорит машине, какой результат хочет получить, вместо того, чтобы кропотливо писать код самостоятельно. Уточняется, что термин нашел широкое распространение далеко за пределами Кремниевой долины, отражая «более масштабный культурный сдвиг в сторону использования ИИ в повседневной жизни».

