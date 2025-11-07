закрыть
Трамп обсудил с президентами стран СНГ сотрудничество в добыче полезных ископаемых

  • 7.11.2025, 12:12
Трамп обсудил с президентами стран СНГ сотрудничество в добыче полезных ископаемых

Бывшие советские республики в Азии богаты ресурсами, включая уран, медь и золото.

Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме в четверг лидеров Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана, уделив главное внимание критически важным минеральным ресурсам и назвав приоритетом своей администрации расширение и закрепление цепочек поставок для американских производителей посредством новых межгосударственных соглашений, пишет moscowtimes.ru.

Бывшие советские республики в Азии богаты ресурсами, включая уран, медь, золото и редкоземельные металлы, и долгое время находились в сфере влияния России, но в последнее время все больше привлекают внимание Китая. Трамп назвал Центральную Азию чрезвычайно богатым регионом, с которым Америка хочет укрепить партнерство.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал встречу началом новой эры взаимодействия между Соединенными Штатами и Центральной Азией. Астана сделала символический шаг, пообещав присоединиться к соглашениям Авраама - серии международных договоров, направленных на нормализацию отношений мусульманских стран с Израилем.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев назвал Трампа «президентом мира» и предложил создать постоянный секретариат в Центральной Азии. Позже тем же вечером Трамп объявил, что Узбекистан планирует закупать и инвестировать в США более чем $100 миллиардов в течение следующего десятилетия.

Платформа C5+1, запущенная в 2015 году, объединяет Соединенные Штаты и пять государств Центральной Азии для развития сотрудничества в области экономики, энергетики и безопасности.

МЕМОРАНДУМ ПО КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫМ МИНЕРАЛАМ

США и представители других стран C5+1 также могут подписать соглашения о сотрудничестве в области критически важных полезных ископаемых.

Среди уже объявленных сделок - соглашение о продаже Boeing до 37 самолетов авиакомпаниям Казахстана, Таджикистана и Узбекистана в совокупности. Кроме того, американская компания Cove Capital будет разрабатывать месторождение вольфрама в Казахстане при поддержке правительства.

Богатые минералами и энергоносителями, пять стран сохраняют экономическую связь с Россией, в то время как соседний Китай расширил свое влияние за счет масштабных инвестиций в инфраструктуру и горнодобывающую промышленность.

Казахстан - крупнейшая экономика региона - является ведущим мировым поставщиком урана с долей почти 40% в 2024 году, а Узбекистан входит в пятерку лидеров.

Вместе они обеспечивают чуть более половины мировой добычи урана - жизненно важного ресурса для атомной энергетики США. На Россию приходится примерно 20% закупаемого США урана.

