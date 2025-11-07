Акционеры Tesla согласились заплатить Илону Маску триллион долларов 1 7.11.2025, 14:38

С условием достижения компанией нескольких целей.

Акционеры Tesla в четверг одобрили масштабный пакет компенсаций для гендиректора Илона Маска, который может сделать его первым в мире триллионером. План предполагает выдачу акций почти на $1 трлн при условии, что Маск достигнет ряда амбициозных финансовых и технологических целей в ближайшее десятилетие, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

Пакет включает 12 этапов и требует увеличения рыночной капитализации Tesla с нынешних $1,4 трлн до $8,5 трлн, а также выполнения ключевых проектов, таких как продажа одного миллиона человекоподобных роботов и получение 10 млн подписок на программное обеспечение для автономного вождения.

Руководство Tesla и ряд крупных инвесторов поддержали план, назвав его стимулом для дальнейшего развития компании. Совет по управлению пенсионным фондом Флориды заявил, что масштаб вознаграждения соответствует «амбициям, которые исторически определяли траекторию Tesla».

Однако ряд крупных госинвесторов в Нью-Йорке и Калифорнии выступили против соглашения. По словам государственного контролера штата Нью-Йорк Томаса Динаполли, пакет создает «неуправляемую концентрацию власти» в руках одного человека. Норвежский суверенный фонд Norges Bank Investment Management также проголосовал против, выразив обеспокоенность зависимостью компании от одного руководителя.

Тем временем Маск сохранил поддержку значительной части мелких акционеров, несмотря на падение прибыли Tesla и его политическую активность в поддержку президента США Дональда Трампа. Маск владеет около 15% акций компании и мог голосовать по плану, при выполнении условий его доля может вырасти почти до 29%.

Противники пакета предупреждают, что его принятие усиливает социальное напряжение на фоне растущего разрыва между доходами богатых и обычных работников.

