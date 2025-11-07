закрыть
7 ноября 2025, пятница, 17:15
В Беларуси установили первый автомат с носками

1
  • 7.11.2025, 16:49
В Беларуси установили первый автомат с носками

По принципу работы он напоминает автоматы с напитками или сладостями.

В торгово-развлекательном центре «Тринити» в Гродно появился необычный автомат — устройство, которое продает носки. Это первый подобный вендинговый аппарат в Беларуси, пишет «Онлайн».

По принципу работы он напоминает автоматы с напитками или снеками: покупатель выбирает понравившийся дизайн на экране и оплачивает покупку, после чего носки выпадают в специальный отсек.

Ассортимент — преимущественно яркие модели брестского производства, а средняя стоимость пары составляет около 5 рублей.

Аппарат установлен на втором этаже ТРК, рядом с магазином Colin’s. По словам организаторов проекта, идея направлена на то, чтобы сделать покупку повседневных вещей быстрой и удобной.

