The Atlantic: Мадуро готов уйти 5 7.11.2025, 19:07

8,266

Николас Мадуро

«Друг Лукашенко» требует от США отмены награды за его поимку и гарантий безопасного выезда из страны.

Диктатор Венесуэлы Николас Мадуро готов покинуть свой пост при выполнении ряда условий со стороны США, включая предоставление амнистии ему и его ближайшим соратникам. Об этом сообщает журнал The Atlantic со ссылкой на источник, участвующий в переговорах между сторонами.

Согласно публикации, Мадуро требует от Вашингтона отмены награды за его поимку и гарантий безопасного выезда из страны. Рассмотрение этого варианта происходит на фоне масштабного наращивания американских военных сил в Карибском бассейне, которое издание называет крупнейшим со времен Карибского кризиса 1962 года.

5 ноября агентство Bloomberg писало, что Соединенные Штаты могут начать военную кампанию против Венесуэлы «примерно с 15 ноября», когда Атлантику пересечет авианосец «Джеральд Р. Форд».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com