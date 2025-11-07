закрыть
The Atlantic: Мадуро готов уйти

5
  • 7.11.2025, 19:07
  • 8,266
The Atlantic: Мадуро готов уйти
Николас Мадуро

«Друг Лукашенко» требует от США отмены награды за его поимку и гарантий безопасного выезда из страны.

Диктатор Венесуэлы Николас Мадуро готов покинуть свой пост при выполнении ряда условий со стороны США, включая предоставление амнистии ему и его ближайшим соратникам. Об этом сообщает журнал The Atlantic со ссылкой на источник, участвующий в переговорах между сторонами.

Согласно публикации, Мадуро требует от Вашингтона отмены награды за его поимку и гарантий безопасного выезда из страны. Рассмотрение этого варианта происходит на фоне масштабного наращивания американских военных сил в Карибском бассейне, которое издание называет крупнейшим со времен Карибского кризиса 1962 года.

5 ноября агентство Bloomberg писало, что Соединенные Штаты могут начать военную кампанию против Венесуэлы «примерно с 15 ноября», когда Атлантику пересечет авианосец «Джеральд Р. Форд».

