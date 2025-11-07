The Atlantic: Мадуро готов уйти

The Atlantic: Мадуро готов уйти5
«Друг Лукашенко» требует от США отмены награды за его поимку и гарантий безопасного выезда из страны.
Диктатор Венесуэлы Николас Мадуро готов покинуть свой пост при выполнении ряда условий со стороны США, включая предоставление амнистии ему и его ближайшим соратникам. Об этом сообщает журнал The Atlantic со ссылкой на источник, участвующий в переговорах между сторонами.
Согласно публикации, Мадуро требует от Вашингтона отмены награды за его поимку и гарантий безопасного выезда из страны. Рассмотрение этого варианта происходит на фоне масштабного наращивания американских военных сил в Карибском бассейне, которое издание называет крупнейшим со времен Карибского кризиса 1962 года.
5 ноября агентство Bloomberg писало, что Соединенные Штаты могут начать военную кампанию против Венесуэлы «примерно с 15 ноября», когда Атлантику пересечет авианосец «Джеральд Р. Форд».