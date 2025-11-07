закрыть
Замглавы Красноярского края разжигает в РФ межнациональную рознь

  • 7.11.2025, 19:32
  • 2,354
Сергей Пономаренко

Российский чиновник сравнил сибиряков с «одичавшими хохлами» и не стал извиняться.

Замглавы Красноярского края Сергей Пономаренко не извинился за свои высказывания о сибиряках, которых он назвал «одичавшими хохлами». Видео с его участием опубликовал в Telegram-канале блогер Алексей Аксютенко.

«Занимайся своими делами. Ведете себя неприлично», — ответил чиновник блогеру перед началом медиафорума «Енисей».

До этого на подкасте «Сибирь» вице-губернатору Красноярского края был задан вопрос: «Красноярцем рождаются или становятся?» В ответ на это Пономаренко процитировал экс-губернатора края Александра Усса.

«Как говорил одно время мой шеф, что «сибиряк — это одичавший хохол». Понятно, что мы все в Красноярске отчасти приезжие, мы или наши предки», — заявил чиновник.

После этого высказывания в Следственный комитет России поступила жалоба на Пономаренко с просьбой возбудить против заместителя главы Красноярского края уголовное дело по статье, касающейся разжигания ненависти. С такой просьбой обратился член Красноярского городского совета Вячеслав Дюков.

