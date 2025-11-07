закрыть
7 ноября 2025, пятница, 20:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Вышла самая маленькая в мире USB-флешка на 1 ТБ

  • 7.11.2025, 19:41
  • 1,250
Вышла самая маленькая в мире USB-флешка на 1 ТБ

Устройство уже поступило в продажу.

SanDisk представила USB-C-флешку Extreme Fit, которая, по заявлению производителя, является самым компактным устройством подобного формата на рынке. Устройство уже поступило в продажу на отдельных рынках по цене от $16 до $118 за версии от 64 ГБ до 1 ТБ.

Габариты флешки составляют 18,5х15,7х13,6 мм при весе всего 3 г., что делает ее удобной для постоянного подключения к ноутбуку или планшету без потери портативности. Конструкция Plug-and-Stay обеспечивает плотную посадку в разъеме USB-C, минимизируя риск случайного отсоединения при транспортировке устройства.

Extreme Fit поддерживает стандарт USB 3.2 Gen 1 и демонстрирует скорость чтения до 400 МБ/с. Производитель предупреждает, что накопитель не предназначен для записи видео с высоким битрейтом, включая формат ProRes 4K при 120 кадрах в секунду, например, на устройствах iPhone.

Модель совместима с операционными системами Windows 10 и новее, macOS 12 и новее, а также iPadOS 15 и выше. Пользователи также могут работать с приложением Memory Zone для управления файлами и резервного копирования данных.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кошелек, набитый зеками
Кошелек, набитый зеками Ирина Халип
Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин
Российских генералов пускают под нож
Российских генералов пускают под нож Александр Коваленко
Снова на Москву?
Снова на Москву? Аббас Галлямов