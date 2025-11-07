Вышла самая маленькая в мире USB-флешка на 1 ТБ 7.11.2025, 19:41

1,250

Устройство уже поступило в продажу.

SanDisk представила USB-C-флешку Extreme Fit, которая, по заявлению производителя, является самым компактным устройством подобного формата на рынке. Устройство уже поступило в продажу на отдельных рынках по цене от $16 до $118 за версии от 64 ГБ до 1 ТБ.

Габариты флешки составляют 18,5х15,7х13,6 мм при весе всего 3 г., что делает ее удобной для постоянного подключения к ноутбуку или планшету без потери портативности. Конструкция Plug-and-Stay обеспечивает плотную посадку в разъеме USB-C, минимизируя риск случайного отсоединения при транспортировке устройства.

Extreme Fit поддерживает стандарт USB 3.2 Gen 1 и демонстрирует скорость чтения до 400 МБ/с. Производитель предупреждает, что накопитель не предназначен для записи видео с высоким битрейтом, включая формат ProRes 4K при 120 кадрах в секунду, например, на устройствах iPhone.

Модель совместима с операционными системами Windows 10 и новее, macOS 12 и новее, а также iPadOS 15 и выше. Пользователи также могут работать с приложением Memory Zone для управления файлами и резервного копирования данных.

