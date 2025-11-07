Лукашенко дал указания, как действовать пограничникам на границе с Литвой 4 7.11.2025, 20:54

4,256

Диктатор встретился с главой Госпогранкомитета.

Александр Лукашенко 7 ноября принял с докладом председателя Госпогранкомитета Константина Молостова. Об этом сообщил приближенный к диктатору телеграм-канал.

«Александр Лукашенко дал указания в отношении действий белорусских пограничников на границе с Литвой. В контексте состоявшегося обсуждения в ближайшие дни будет выстроена работа на протяжении всей белорусско-литовской границы», — говорится в сообщении.

Какие конкретно указания получил Молостов, не раскрывается.

