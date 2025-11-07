Лукашенко дал указания, как действовать пограничникам на границе с Литвой

Лукашенко дал указания, как действовать пограничникам на границе с Литвой4
- 7.11.2025, 20:54
Диктатор встретился с главой Госпогранкомитета.
Александр Лукашенко 7 ноября принял с докладом председателя Госпогранкомитета Константина Молостова. Об этом сообщил приближенный к диктатору телеграм-канал.
«Александр Лукашенко дал указания в отношении действий белорусских пограничников на границе с Литвой. В контексте состоявшегося обсуждения в ближайшие дни будет выстроена работа на протяжении всей белорусско-литовской границы», — говорится в сообщении.
Какие конкретно указания получил Молостов, не раскрывается.