закрыть
7 ноября 2025, пятница, 21:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко дал указания, как действовать пограничникам на границе с Литвой

4
  • 7.11.2025, 20:54
  • 4,256
Лукашенко дал указания, как действовать пограничникам на границе с Литвой

Диктатор встретился с главой Госпогранкомитета.

Александр Лукашенко 7 ноября принял с докладом председателя Госпогранкомитета Константина Молостова. Об этом сообщил приближенный к диктатору телеграм-канал.

«Александр Лукашенко дал указания в отношении действий белорусских пограничников на границе с Литвой. В контексте состоявшегося обсуждения в ближайшие дни будет выстроена работа на протяжении всей белорусско-литовской границы», — говорится в сообщении.

Какие конкретно указания получил Молостов, не раскрывается.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кошелек, набитый зеками
Кошелек, набитый зеками Ирина Халип
Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин
Российских генералов пускают под нож
Российских генералов пускают под нож Александр Коваленко
Снова на Москву?
Снова на Москву? Аббас Галлямов