Названы 10 самых популярных автомобилей в мире

Названы 10 самых популярных автомобилей в мире4
- 7.11.2025, 20:39
- 2,318
Рейтинг возглавил японский кроссовер Toyota RAV4.
Портал Focus2move провел исследование и перечислил самые популярные автомобили в мире за период с января по сентябрь 2025 года.
Самым популярным новым автомобилем в мире по итогам первых девяти месяцев 2025 года стал японский кроссовер Toyota RAV4. Благодаря 11,2-процентному росту продаж он поднялся на одну позицию вверх, заняв 2,5% рынка. На втором месте находится Toyota Corolla. Ее продажи по итогам отчетного периода упали на 8,2%. А замыкает «тройку» лидеров электрический кроссовер Tesla Model Y (-11,2%).
В топ-10 также вошли Ford F-Series, Honda CR-V, Chevrolet Silverado, Toyota Camry, Hyundai Tucson, Toyota Hilux и Kia Sportage.