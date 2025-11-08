На границе Беларуси и Польши — настоящий коллапс

На границе Беларуси и Польши — настоящий коллапс2
8.11.2025, 13:07
Авто ждут почти семь суток.
Выезда в ЕС в пункте пропуска «Брест» на белорусско-польской границе на 10.00 8 ноября ждут 3030 легковых автомобилей и 80 автобусов. Об этом говорят данные мониторинга Госпогранкомитета.
Как следует из данных «Белтаможсервиса», от момента регистрации в электронной очереди до вызова в пункт пропуска «Брест» проходит почти семь суток. Утром 8 ноября на погранпереходе принимали автомобили, которые оформились в зоне ожидания поздним вечером 2 ноября.
В пункте пропуска «Козловичи» в очереди на выезд стоит 1080 грузовиков.
На беларусско-латвийской границе в пункте «Григоровщина» стоят 290 грузовиков.
На беларусско-литовской границе в пункте «Каменный Лог» (с литовской стороны «Мядининкай») стоят 680 грузовиков, в «Бенякони» (с литовской стороны «Шальчининкай») — 407.