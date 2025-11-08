Невзоров высмеял обрюзгшего Лукашенко за колкой дров

Невзоров высмеял обрюзгшего Лукашенко за колкой дров3
- 8.11.2025, 18:38
Диктатор в нелепом наряде собрал вокруг себя «карасей пера».
В сети появился ролик, на котором диктатор Александр Лукашенко занят колкой дров.
В соцсетях люди язвительно комментируют нелепый вид Лукашенко. Диктатор, одетый в камуфляж и странную шапку, (с одышкой махал топором перед пропагандистами https://charter97.org/ru/news/2025/11/8/662213/).
На видео обратил внимание и известный журналист Александр Невзоров:
— На видео — Лукашенко демонстрирует свои навыки работы с прессой.
Собрав под Минском белорусских «карасей пера» Александр Григорьевич ненавязчиво, но доходчиво показал журналистам цену «вольнодумства и политических ошибок СМИ».