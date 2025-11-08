закрыть
8 ноября 2025, суббота
Невзоров высмеял обрюзгшего Лукашенко за колкой дров

3
  • 8.11.2025, 18:38
  • 3,508
Невзоров высмеял обрюзгшего Лукашенко за колкой дров

Диктатор в нелепом наряде собрал вокруг себя «карасей пера».

В сети появился ролик, на котором диктатор Александр Лукашенко занят колкой дров.

В соцсетях люди язвительно комментируют нелепый вид Лукашенко. Диктатор, одетый в камуфляж и странную шапку, (с одышкой махал топором перед пропагандистами https://charter97.org/ru/news/2025/11/8/662213/).

На видео обратил внимание и известный журналист Александр Невзоров:

— На видео — Лукашенко демонстрирует свои навыки работы с прессой.

Собрав под Минском белорусских «карасей пера» Александр Григорьевич ненавязчиво, но доходчиво показал журналистам цену «вольнодумства и политических ошибок СМИ».

