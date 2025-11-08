закрыть
Литва тратит на науку почти в два раза больше по отношению к ВВП, чем Беларусь

И это не единственная проблема белорусских ученых.

Беларусь тратит на науку меньше всего денег по сравнению со своими соседями. Исключение составляет только Украина, которая с 2022 года ведет оборонительную войну против России.

Такие данные приводятся в сборнике материалов XXIV Международной конференции «Менеджмент библиотек вузов», который вышел в этом году. Там проанализированы расходы на научные исследования в отношении к ВВП. Это заметил канал «De facto. Беларуская навука».

Среди стран-участниц ЕАЭС на науку тратит больше, чем Беларусь, только Россия.

Исследователи отмечают: с уверенностью можно говорить о недостаточном уровне финансирования науки, однако это не является ни единственным, ни главным препятствием для увеличения публикационной активности.

Стоит рассматривать совокупность проблем: сложности в написании статей на английском языке; ограниченный доступ к современному научному оборудованию и базам данных; высокая нагрузка на преподавателей; слабые стимулы для публикации в высокорейтинговых журналах; трудности в подборе подходящего журнала для публикации.

