Штурмовые группы ВСУ зачищают дом за домом в Покровске 8.11.2025, 21:53

Российских оккупантов, которые пытаются проникнуть на окраины города, обнаруживают и уничтожают.

В Покровске Донецкой области продолжаются тяжелые бои с российскими оккупантами. Всего на направлении с начала суток было отражено 52 атаки на украинские позиции, от россиян зачищают здание за зданием.

Об этом сообщает пресс-служба группировки ВСУ «Восток».

Отмечается, что всего в зоне ответственности группировки было с начала суток отражено 80 российских штурмов, 52 из которых - на Покровском направлении. В самом городе продолжаются ударно-поисковые действия: российских оккупантов, которые пытаются проникнуть на северные окраины города, обнаруживают и уничтожают.

«Силы обороны Украины работают непосредственно в городе, выявляют и ликвидируют врага. Наши штурмовые группы зачищают от оккупантов дом за домом. Особое внимание уделяется выявлению и уничтожению вражеских экипажей БпЛА», - сказано в сообщении.

Кроме Покровска, оккупанты пытаются атаковать позиции ВСУ в районе Мирнограда. Но успехов у россиян нет.

«Подразделения Сил обороны уверенно держат позиции и не дают врагу шансов закрепиться в окрестностях. Логистика украинских подразделений затруднена, но обеспечивается в необходимом объеме», - отметили в УВ «Восток».

