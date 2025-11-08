Украина смогла стабилизировать систему энергоснабжения после масштабной атаки РФ 8.11.2025, 22:57

Но отключений избежать не удастся.

Систему энергоснабжения Украины удалось частично стабилизировать после российских атак в ночь на субботу, 8 ноября, однако полностью отказаться от отключений пока невозможно.

Об этом в эфире телемарафона заявила министр энергетики Светлана Гринчук.

По ее словам, графики отключений необходимы для проведения ремонтных работ и поддержания стабильности энергосистемы после очередных атак РФ.

«Для того, чтобы облегчить ситуацию, в регионах уже разворачиваются альтернативные источники питания и малые блочные модульные котельные», — отметила Гринчук.

Она подчеркнула, что специалисты продолжают ремонты поврежденных объектов энергетической инфраструктуры, а энергетики работают круглосуточно для восстановления подачи электроэнергии во всех регионах.

Ночью Россия нанесла новый массированный удар по Украине с использованием 45 ракет и 458 БпЛА различных типов. ПВО обезвредила 415 целей, но есть попадания 26 ракет и 52 дронов.

