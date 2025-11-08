закрыть
8 ноября 2025, суббота, 23:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украина смогла стабилизировать систему энергоснабжения после масштабной атаки РФ

  • 8.11.2025, 22:57
Украина смогла стабилизировать систему энергоснабжения после масштабной атаки РФ

Но отключений избежать не удастся.

Систему энергоснабжения Украины удалось частично стабилизировать после российских атак в ночь на субботу, 8 ноября, однако полностью отказаться от отключений пока невозможно.

Об этом в эфире телемарафона заявила министр энергетики Светлана Гринчук.

По ее словам, графики отключений необходимы для проведения ремонтных работ и поддержания стабильности энергосистемы после очередных атак РФ.

«Для того, чтобы облегчить ситуацию, в регионах уже разворачиваются альтернативные источники питания и малые блочные модульные котельные», — отметила Гринчук.

Она подчеркнула, что специалисты продолжают ремонты поврежденных объектов энергетической инфраструктуры, а энергетики работают круглосуточно для восстановления подачи электроэнергии во всех регионах.

Ночью Россия нанесла новый массированный удар по Украине с использованием 45 ракет и 458 БпЛА различных типов. ПВО обезвредила 415 целей, но есть попадания 26 ракет и 52 дронов.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кошелек, набитый зеками
Кошелек, набитый зеками Ирина Халип
Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин
Российских генералов пускают под нож
Российских генералов пускают под нож Александр Коваленко
Снова на Москву?
Снова на Москву? Аббас Галлямов