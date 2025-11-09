закрыть
9 ноября 2025, воскресенье, 12:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ряженые

3
  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 9.11.2025, 11:52
  • 1,954
Ряженые

Товарищ Гундяев наградил Медведева.

Любые официальные награды в путинском царстве девальвировались давно. Это же относится и к церковным. Вспомним вручение ордена пропагандистске Симоньян Кириллом.

И вот сегодня награда нашла очередного героя. Товарищ Гундяев наградил орденом благоверного князя Димитрия Донского I степени самого Димитрия Медведева!

Читаем положение об этой, одной из высших наград Русской Православной Церкви.

Ею награждаются: священнослужители,

военачальники,

ветераны Великой Отечественной войны,

иные лица, проявившие мужество при защите Отечества, внесшие вклад в развитие взаимодействия между Русской Православной Церковью и Армией, оказывающие духовно-нравственную поддержку военнослужащим.

Под какой же из этих критериев подходит наш Жалкий и злобный «провальный президент» и «тупой человек» (говоря словами «нашего Трампа»)?

Под лицо, «проявившее мужество при защите Отечества» в алко-ядерном блоге в «тележке»? Тем самым «оказавшее духовно-нравственную поддержку военнослужащим»?

Чем? СВОим площадным хамством и неумной руганью в адрес Запада и Украины?

Реальной помощью для них было бы, если Медведев признал, что вместе со своим шефом и Ко они, мягко говоря, просчитались, втянув нашу страну и ее армию в авантюру, в расчете на «Киев за три дня» и на то, что западники проглотят путинскую «спецоперацию», а вместо санкций «сами придут и сами все предложат» (как утверждал Медведев знаменитом Совбезе накануне катастрофы 24 февраля).

И после чего немедленно начали бы переговоры о мире, вернули бы российских военных домой. В первую очередь, мобилизованных (которых держат на фронте безвылазно уже более трех лет) и раненых (которых нередко и без всякой жалости отправляют в штурмы в составе т.н. «калечвойск», как раннее утверждали сами же военные в своих обращениях и zетники в своих блогах, а 4 ноября уже стало известно уже всем россиянам).

11-летняя девочка Кира, дочь погибшего 7 марта 2024 года в Горловке мобилизованного 36-летнего новосибирца Владимира Пименова. В День народного единства у памятника Минину и Пожарскому она попросила Путина вернуть дядю с т н. «СВО», где уже погиб ее отец. И «великий геополитик» в ответ пообещал ей «обязательно» помочь.

Но «помочь» надо не только Кире и ее 7-летней сестре Насте, потерявших отца и просящих вернуть домой хотя бы дядю, а сотням тысяч россиян, которые могут не дождаться своих родных с «идущей по плану» (про миллионы украинцев и про то, во что превратили их жизнь кремлевские старцы - разговор отдельный).

Но вместо этого «великий полководец» снова продолжит наряжаться в камуфляж (вместо того, чтобы перестать врать и, наконец, уйти, оставив страну в покое), товарищ Гундяев будет рядиться в золотые одежды Патриарха (вместо того, чтобы призывать к миру), Медведев щеголять то в скрепном хаки, то в нескрепном синем френче с почти желтой (на самом деле по статуту черно-оранжевой) орденской лентой (вместо того, чтобы закусывать), а «красная, красная кровь», которая «через час уже просто земля», продолжит литься сотнями тысяч литров без всякого смысла.

Телеграм-канал «СерпомПо»

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кошелек, набитый зеками
Кошелек, набитый зеками Ирина Халип
Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин
Российских генералов пускают под нож
Российских генералов пускают под нож Александр Коваленко
Снова на Москву?
Снова на Москву? Аббас Галлямов