Ряженые 3 Телеграм-канал «СерпомПо»

9.11.2025, 11:52

Товарищ Гундяев наградил Медведева.

Любые официальные награды в путинском царстве девальвировались давно. Это же относится и к церковным. Вспомним вручение ордена пропагандистске Симоньян Кириллом.

И вот сегодня награда нашла очередного героя. Товарищ Гундяев наградил орденом благоверного князя Димитрия Донского I степени самого Димитрия Медведева!

Читаем положение об этой, одной из высших наград Русской Православной Церкви.

Ею награждаются: священнослужители,

военачальники,

ветераны Великой Отечественной войны,

иные лица, проявившие мужество при защите Отечества, внесшие вклад в развитие взаимодействия между Русской Православной Церковью и Армией, оказывающие духовно-нравственную поддержку военнослужащим.

Под какой же из этих критериев подходит наш Жалкий и злобный «провальный президент» и «тупой человек» (говоря словами «нашего Трампа»)?

Под лицо, «проявившее мужество при защите Отечества» в алко-ядерном блоге в «тележке»? Тем самым «оказавшее духовно-нравственную поддержку военнослужащим»?

Чем? СВОим площадным хамством и неумной руганью в адрес Запада и Украины?

Реальной помощью для них было бы, если Медведев признал, что вместе со своим шефом и Ко они, мягко говоря, просчитались, втянув нашу страну и ее армию в авантюру, в расчете на «Киев за три дня» и на то, что западники проглотят путинскую «спецоперацию», а вместо санкций «сами придут и сами все предложат» (как утверждал Медведев знаменитом Совбезе накануне катастрофы 24 февраля).

И после чего немедленно начали бы переговоры о мире, вернули бы российских военных домой. В первую очередь, мобилизованных (которых держат на фронте безвылазно уже более трех лет) и раненых (которых нередко и без всякой жалости отправляют в штурмы в составе т.н. «калечвойск», как раннее утверждали сами же военные в своих обращениях и zетники в своих блогах, а 4 ноября уже стало известно уже всем россиянам).

11-летняя девочка Кира, дочь погибшего 7 марта 2024 года в Горловке мобилизованного 36-летнего новосибирца Владимира Пименова. В День народного единства у памятника Минину и Пожарскому она попросила Путина вернуть дядю с т н. «СВО», где уже погиб ее отец. И «великий геополитик» в ответ пообещал ей «обязательно» помочь.

Но «помочь» надо не только Кире и ее 7-летней сестре Насте, потерявших отца и просящих вернуть домой хотя бы дядю, а сотням тысяч россиян, которые могут не дождаться своих родных с «идущей по плану» (про миллионы украинцев и про то, во что превратили их жизнь кремлевские старцы - разговор отдельный).

Но вместо этого «великий полководец» снова продолжит наряжаться в камуфляж (вместо того, чтобы перестать врать и, наконец, уйти, оставив страну в покое), товарищ Гундяев будет рядиться в золотые одежды Патриарха (вместо того, чтобы призывать к миру), Медведев щеголять то в скрепном хаки, то в нескрепном синем френче с почти желтой (на самом деле по статуту черно-оранжевой) орденской лентой (вместо того, чтобы закусывать), а «красная, красная кровь», которая «через час уже просто земля», продолжит литься сотнями тысяч литров без всякого смысла.

