В очереди на белорусско-польской границе стоят три тысячи автомобилей 9.11.2025, 14:45

1,286

иллюстративное фото

С момента регистрации до пересечения границы сейчас проходит около 6 дней.

В очереди на выезд из Беларуси в пункте пропуска Брест стоят больше 3 тысяч автомобилей, следует из данных Белтаможсервиса. С момента регистрации в очереди до пересечения границы сейчас проходит около 6 дней.

Автомобилист, который утром 9 ноября проходил таможенный контроль, зарегистрировался в очереди еще 3 ноября. В день на прохождение контроля направляется 400 автомобилей, сообщает «Еврорадио».

А вот очередей из автобусов нет.

Напомним, что на пункте пропуска «Брест» действует система электронной очереди. Это значит, что не нужно сидеть в автомобиле всю неделю. Необходимо приехать на границу и зарегистрироваться в системе. После этого можно вернуться домой и следить за ситуацией дистанционно. Это удобно для жителей Бреста, но не очень удобно для тех, кто вынужден ехать для регистрации в системе электронной очереди из других регионов.

Литва закрыла границу с Беларусью 26 ноября в ответ на запуск метеозондов с контрабандой, которые нарушали работу литовских аэропортов. Через несколько дней правительством Литвы было принято решение, что граница будет закрыта до 30 ноября. После этого большинство транспорта из очереди на литовской границе отправилось на границу с Польшей. Сообщалось, что за неделю очередь из легковых автомобилей выросла в шесть раз.

