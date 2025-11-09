Украина становится базой в противостоянии российским кибератакам 1 9.11.2025, 17:59

Фото: Atlantic Council

Какие уроки может извлечь мир?

Российское вторжение в Украину стало одной из самых технологичных войн современности, и наряду с использованием дронов важнейшая роль в ней принадлежит кибероперациям. Москва совершенствует свои кибертактики с 2014 года, а перед полномасштабным вторжением в январе 2022 года Украина столкнулась с серией масштабных атак на госорганы и критическую инфраструктуру, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

Сегодня Украина — главная тестовая площадка для российских киберинструментов и источник информации о том, как эволюционируют киберугрозы. Российские операции отличает непрерывность, адаптивность и многоуровневость: это вредоносное ПО, фишинг, атаки на инфраструктуру и масштабные кампании дезинформации.

По мнению экспертов, все, что Россия применяет против Украины, в дальнейшем может быть использовано против стран НАТО и частных компаний по всему миру. В киберпространстве нет границ, поэтому сотрудничество Украины, США и союзников становится критически важным, особенно на фоне нарастающих угроз со стороны Китая, Ирана, Северной Кореи и Беларуси.

Несмотря на прогресс, институциональные механизмы коллективной киберзащиты остаются недостаточно развитыми. Европейская директива NIS2 стала шагом вперед, но создание полноценной оборонной коалиции тормозится из-за различий в юрисдикциях. Дополнительную сложность создает ограниченное обменивание чувствительной информацией между западными правительствами и Украиной.

Успешная украинская киберооборона показывает важность взаимодействия государства, частного сектора и волонтеров. Инициативы вроде IT Army продемонстрировали готовность граждан участвовать в защите страны, однако требуют четких правил: как проверять добровольцев, кто руководит, и становятся ли они военными целями.

Эксперты также призывают усилить санкции против IT-сектора России, ограничив доступ к технологиям, облачным сервисам и зарубежным специалистам.

В итоге главное в киберобороне — люди. Технические инструменты важны, но устойчивость к социальным манипуляциям и постоянная подготовка остаются ключевыми факторами защиты.

