Лучше платить за мир, чем за войну 1 Кирилл Мартынов

9.11.2025, 22:07

Кирилл Мартынов

Только репарации Украине помогут России выйти из диктаторского тупика.

По условиям Московского перемирия, заключенного в 1944 году, Финляндия в течение следующих восьми лет выплатила СССР репарации в размере 226 млн долларов в ценах 1938 года или более 5 млрд долларов в нынешних ценах. В первые пять лет выплаты в польщу СССР составляли 5-6% ВВП Финляндии, репарации в основном шли в виде поставок промышленного оборудования и кораблей.

Чтобы справиться с репарационным бременем, правительство Финляндии проводили политику, благоприятствующую инвестициям, и использовала девальвацию финнской марки для повышения конкурентоспособности своего экспорта. Несмотря на огромный долг СССР, экономика Финнляндии росла теми же темпами, как и экономики других европейских стран в ходе послевоенного восстановления.

Эксперты описывают влияние репараций на экономическое развитие Финляндии как «скрытое благословение»: чтобы выплатить репарации, страна была вынуждена инвестировать в металлообрабатывающую промышленность, на продукцию которой пришлось три четверти репарационных поставок. В результате экономика Финляндии была модернизирована, традиционная заготовка древесины ушла на второй план, а металлообработка стала базой для расширения экспорта и экономического роста. После 1952 года и завершения репарационных выплат финнская промышленность успешно переориентировалась на западные рынки.

Фактически репарации привели к созданию современной финнской экономики, ориентированной на высокотехнологичное производство.

Этот пример, разумеется, касается нынешних нелепых дискуссий про репарации Украине. С моральной точки зрения восстановление разрушенной страны на средства агрессора является безусловной нормой и необходимостью. С политической точки зрения вопрос о компенсациях неизбежно возникнет, когда в России закончится правление Путина.

Однако слово «репарации» используется пропагандой, особенно представителями пропутинской российской эмиграции, для того, чтобы призвать граждан сплотиться вокруг войны и постараться максимально продлить диктатуру. Придут инструкторы НАТО и отберут ваши деньги, примерно в таком ключе рассуждает пропаганда. Лучше продолжайте платить за войну, тем более что вас все равно никто не спрашивает и у вас нет выбора.

Эта конструкция исходит из представления об экономике в традициях кооператива «Озера»: есть добро, которое кто-то делит, так что если поделиться добром с жертвой войны, то у вас добра станет меньше. Мир устроен как игра с нулевой суммой, где всегда будет тот победитель, кто отобрал выигрыш, а кооперация, соотрудничество и развитие невозможно.

Будем называть это явление игронулевикам. От обнуления конституции до обнуления на фронте мышление диктаторов и их сторонников исходит из такой картины мира, где можно лишь разграбить существующее, а вот создать новое невозможно.

В действительности в случае с Россией нормализация отношений с соседями, которая невозможна без компенсаций за агрессивную войну, откроет российской экономике мировые рынки и даст доступ к технологиям. Репарации будут «скрытым благословением», потому что единственная альтернатива им – это медленное превращение страны в пустынную северную провинцию Китая, специализирующуюся в мировой экономике на простейшей разработке природных ресурсов и заготовке сибирского папоротника.

Кирилл Мартынов, Telegram

