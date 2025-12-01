Российские командиры массово записывают в дезертиры пропавших без вести в Украине 3 1.12.2025, 8:50

Подобная практика стала массовой в 2025 году.

В России зафиксировали резкий рост случаев оформления пропавших без вести в Украине военнослужащих как самовольно оставивших часть (СОЧ) и дезертиров. По словам заместителя руководителя контрольно-следственного отдела военного следственного управления СКР по ЦВО Сергея Ляпина, подобная практика стала массовой в 2025 году. «60% тех, кто объявлен СОЧ, имеют этот статус необоснованно. Мы всерьез столкнулись с этой проблемой в этом году, в 2024-м такого не было», — сказал он на круглом столе, посвященном теме пропавших военных, пишет The Moscow Times.

Ляпин отметил, что командиры частей должны проводить проверку перед присвоением статуса СОЧ отсутствующему, «но в большинстве случаев» этого не делается. Подполковник сообщил, что сложившаяся ситуация уже привела к уголовным делам. Например, в Самаре командир части записал пропавшего бойца как самовольно покинувшего службу, указав, что тот исчез из пункта постоянной дислокации, а позже выяснилось, что военный был убит на передовой — его опознали в Центре приема, обработки и отправки погибших Минобороны в Ростове-на-Дону. Причем он умер гораздо раньше той даты, что указал командир. Ляпин подчеркнул, что семьи военных, которых объявляют СОЧ, лишаются выплат, тогда как родственникам пропавших без вести продолжают начислять денежное довольствие, поэтому случаи необоснованной приписки военнослужащих к дезертирам должны пресекаться.

О том, что пропавших и погибших Украине россиян массово признают самовольно оставившими часть, летом писали «Важные истории», изучив десятки жалоб родственников военных.

