Путин разрешил китайцам въезжать в Россию без виз 8 1.12.2025, 11:22

2,442

Находиться в РФ без визы граждане КНР смогут до 30 дней.

Путин подписал указ о введении безвизового режима въезда в РФ для граждан Китая. Согласно документу, который опубликован на портале правовой информации, китайцы с 1 декабря могут въезжать в Россию и осуществлять транзитный проезд через РФ «на основании обычного паспорта гражданина КНР», пишет The Moscow Times.

Находиться в России без визы граждане Китая смогут до 30 дней, если приезжают «с гостевым или деловым визитом, в качестве туристов, для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических, спортивных мероприятиях», говорится в указе.

Безвизовый режим, согласно документу, вводится до 14 сентября 2026 года, «с учетом принципа взаимности». При этом для въезда с рабочими целями, в том числе для журналистов, а также для проживания в РФ и сопровождения автомобильных перевозок, гражданам КНР по-прежнему потребуется виза.

Китай ввел безвизовый режим для россиян с 14 сентября. Он распространяется на поездки с туристическими, деловыми, экскурсионными и частными целями, а также по программам обмена. Ранее въезд без визы был возможен лишь для российских туристов в составе организованных групп. Новые правила будут действовать до 14 сентября 2026 года, после чего власти примут решение о продлении или прекращении режима.

