В России исчезнут сотни городов 6 1.12.2025, 12:10

10,326

Из-за массового оттока населения.

В России сотни малых городов могут исчезнуть в ближайшее время из-за массового оттока населения. Такой вывод содержится в докладе ВЦИОМа, с которым ознакомился ТАСС. Как отмечают исследователи, молодежь покидает малые города в поисках лучших карьерных и образовательных перспектив, а старшее поколение постепенно убывает. При этом новые жители в небольшие города практически не приезжают. Это приводит к сокращению числа домохозяйств и общему снижению населения, пишет The Moscow Times.

В докладе говорится, что причина оттока — не только заработок, но также ограниченная инфраструктура и отсутствие привлекательных перспектив для жизни и развития. Так, согласно опросу, в малых городах только 33% людей в возрасте 18–24 лет смотрят на будущее оптимистично, в то время как в городах-миллионниках этот показатель достигает 53%. Одновременно с этим исследователи отметили, что с 1950 по 2030 годы население за пределами городов в России уменьшится на 36%, а население в городах с населением от полумиллиона человек вырастет на 25%.

В России всего 1120 городов. Из них более 70% — малые, то есть города с населением менее 50 тыс. жителей. На сегодняшний день в таких населенных пунктах проживают 3,4 млн человек. За последние десять лет их число сократилось на 314,5 тыс., подсчитывали аналитики РАНХиГС. Согласно оценке исследователей, в России в обозримом будущем могут исчезнуть 129 небольших городов. В зоне риска находятся северные угольные, металлургические и лесопромышленные населенные пункты, такие как Порхов в Псковской области, Заволжье в Нижегородской, Нолинск в Кировской, а также многие города в Брянской, Новгородской областях и Краснодарском крае.

