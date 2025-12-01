Экспорт нефти из Новороссийска сократился вдвое
- 1.12.2025, 15:36
Причина – удары дронов.
Компания Chevron возобновила отгрузку сырой нефти из терминала Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске после атаки морского дрона, сообщает Reuters.
Загрузка на танкеры снова началась из-за швартового пункта №1. В то же время швартовый пункт №2 был поврежден вследствие атаки.
Каспийский трубопроводный консорциум, обеспечивающая более 1% мировой поставки нефти, имеет российских, казахстанских и американских акционеров. Обычно терминал использует два активных швартовых пункта и один резервный, но третий находится на ремонте с 12 ноября. Ремонт может занять до двух месяцев.
Атака дронов сократила экспорт CPC примерно вдвое. По их данным, полное закрытие порта было временной мерой, а ВПМ-1 уже перезапустили или запуск завершают. Спутниковые снимки подтверждают, что возле него сегодня пришвартовано судно.