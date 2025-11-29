закрыть
29 ноября 2025
Экспорт российской нефти через порт Новороссийска полностью остановлен

  • 29.11.2025, 13:24
Экспорт российской нефти через порт Новороссийска полностью остановлен

Морские дроны вывели из строя терминал Каспийского трубопроводного консорциума.

Морские беспилотники атаковали и полностью вывели из строя причальное устройство Морского терминала КТК в Новороссийске, отгрузка нефти остановлена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что утром 29 ноября в результате атаки безэкипажными катерами в акватории Морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума получил значительные повреждения выносное причальное устройство, оно не подлежит восстановлению.

«По введенному капитаном морского порта Новороссийск распоряжению грузовые операции и другие операции были приостановлены, танкеры отведены за пределы акватории КТК. Пострадавших среди персонала КТК и подрядчиков нет», - отметили в компании.

Сообщается, что на момент взрыва системы аварийной защиты обеспечили перекрытие соответствующих трубопроводов. Предварительно попадания нефти в акваторию Черного моря не произошло.

В КТК добавили, что дальнейшая эксплуатация ВПУ-2 невозможна, а отгрузки на терминале будут осуществляться в соответствии с установленными правилами при отмене угроз БПЛА.

Напомним, ранее Силы обороны и СБУ (атаковали Новороссийск в РФ https://charter97.org/ru/news/2025/11/25/664304/). Под ударами были нефтеналивной терминал и большой десантный корабль.

