Экспорт российской нефти через порт Новороссийска полностью остановлен 4 29.11.2025, 13:24

3,578

Морские дроны вывели из строя терминал Каспийского трубопроводного консорциума.

Морские беспилотники атаковали и полностью вывели из строя причальное устройство Морского терминала КТК в Новороссийске, отгрузка нефти остановлена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что утром 29 ноября в результате атаки безэкипажными катерами в акватории Морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума получил значительные повреждения выносное причальное устройство, оно не подлежит восстановлению.

«По введенному капитаном морского порта Новороссийск распоряжению грузовые операции и другие операции были приостановлены, танкеры отведены за пределы акватории КТК. Пострадавших среди персонала КТК и подрядчиков нет», - отметили в компании.

Сообщается, что на момент взрыва системы аварийной защиты обеспечили перекрытие соответствующих трубопроводов. Предварительно попадания нефти в акваторию Черного моря не произошло.

В КТК добавили, что дальнейшая эксплуатация ВПУ-2 невозможна, а отгрузки на терминале будут осуществляться в соответствии с установленными правилами при отмене угроз БПЛА.

Напомним, ранее Силы обороны и СБУ (атаковали Новороссийск в РФ https://charter97.org/ru/news/2025/11/25/664304/). Под ударами были нефтеналивной терминал и большой десантный корабль.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com