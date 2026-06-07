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«Я в шоке. Как можно делать такое в XXI веке?!»

  • 7.06.2026, 19:24
«Я в шоке. Как можно делать такое в XXI веке?!»

В каких домах предлагают жить белорусам.

Эксперт по приемке квартир показал, в каком состоянии сдается новый дом в Фаниполе на улице Зеленой, 21/3. Вместо прочной штукатурки — мел, который осыпается от одного прикосновения, заметил сайт BGmedia.

«Я в шоке. Как можно делать такое в XXI веке?! — сокрушается специалист. — Это не штукатурка, это мел с минимальным содержанием цемента. Пальцем можно до перегородки дойти!»

По словам эксперта, застройщик соглашается лишь на локальные исправления, ссылаясь на проект. Однако точечный ремонт тут не поможет — стены будут сыпаться и дальше. Чтобы доказать брак, людям придется проводить дорогую экспертизу состава смеси.

Будущие новоселы и те, кто уже прошел через ад бюджетного ремонта, не сдерживают эмоций в комментариях под видео.

«Не сдирайте штукатурку, на ней весь дом держится!»

«У нас у родственников как раз этот полукруглый дом доделывается. Это пипец. Думала, качество лучше. Ужас!»

Многие отмечают, что подобный «социальный стандарт» от государственных застройщиков — увы, не редкость. Люди жалуются, что при попытке нанести грунтовку такие стены просто «сползают» с обоями, обнажая кривой монолит. Дольщики признаются: они уже устали бодаться с застройщиком, ведь отделка — «полное говно», а платить приходится сполна.

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