Иностранный бизнес бежит с Кубы 7.06.2026, 19:10

Экономисты говорят о «переломном моменте».

Международные компании ускоренно сворачивают деятельность на Кубе на фоне ужесточения санкций США и фактической остановки операций по картам Visa и Mastercard. С 6 июня, как сообщил Центробанк Кубы, иностранные карты этих систем больше не обслуживаются: ключевой зарубежный банк-партнёр, обеспечивавший связь острова с глобальной платёжной инфраструктурой, разорвал контракт с кубинской FINCIMEX SA. Решение последовало после указа президента США Дональда Трампа, расширившего санкции против военного конгломерата GAESA, контролирующего значительную часть экономики страны. Вашингтон установил крайний срок — до 5 июня все международные контрагенты должны были прекратить взаимодействие с GAESA и FINCIMEX под угрозой потери доступа к американской финансовой системе. Банк предпочёл выйти из сделки, после чего Куба лишилась технической возможности обрабатывать транзакции и официально прекратила приём карт иностранных банков.

Как пишет The Wall Street Journal, свое присутствие на острове, в частности, сокращают крупнейшие гостиничные операторы. Испанские Iberostar и Meliá прекращают управление десятками объектов: Meliá закрывает 15 отелей, Iberostar — 12, объясняя решение энергетическими проблемами, снижением спроса и изменениями международной регуляторной среды. Канадская Royalton Hotels & Resorts полностью остановила работу, указав на падение туристического потока. Существенным ударом стал и уход канадской Sherritt International, более трёх десятилетий добывавшей на востоке Кубы никель и кобальт: компания приостановила операции и вывела персонал, опасаясь вторичных санкций из-за связей с GAESA.

Кубинский экономист Рикардо Торрес из Американского университета в Вашингтоне в комментарии The Wall Street Journal назвал происходящее «переломным моментом» и «серьёзным ударом по и без того ослабленной экономике». Ситуацию усугубляет топливный кризис: ряд крупных авиакомпаний уже отменил рейсы на остров из-за нехватки авиакеросина.

Давление со стороны США продолжает нарастать. В мае Дональд Трамп подписал указ против GAESA, а 4 июня ввёл санкции против президента Кубы Мигеля Диас-Канеля, членов его семьи и ряда организаций. Госсекретарь Марко Рубио предупредил, что любые компании, оказывающие услуги подсанкционным лицам и структурам, рискуют сами попасть под ограничения.

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