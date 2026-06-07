Власти Чечни опубликовали странное видео с Кадыровым 7.06.2026, 19:57

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На кадрах заметны неестественные движения челюсти.

Власти Чечни показали видео прогулки по Грозному главы республики Рамзана Кадырова. На этой записи он неестественно двигает челюстью. По неофициальным данным, Кадыров неизлечимо болен – сам он это отрицает, сообщает «Радио Свобода».

Видео прогулки главы Чечни опубликовали в его телеграм-канале, запись также разместили местные государственные СМИ и депутат Госдумы от республики Адам Делимханов.

На кадрах Кадыров в окружении охраны и своих родственников-госслужащих якобы случайно встречает на площади человека с инвалидностью в гимнастёрке с шевроном подразделения «Ахмат». Утверждается, что глава Чечни поручил выделить ему автомобиль и телефон.

Затем демонстрируются кадры, на которых люди подходят фотографироваться с Кадыровым. В эти моменты видно, что глава Чечни странно двигает челюстью.

В декабре после нескольких переносов прошла «прямая линия» Кадырова. Она стала самой короткой из всех, которые он проводил; полную запись общения главы Чечни с журналистами и местными жителями впервые не стали публиковать. Сам он тогда же назвал информацию о его проблемах со здоровьем «сплетнями».

В конце того же месяца Кадыров стал единственным из руководителей Северо-Кавказского и Южного федерального округов, кто не рассказал об участии в заседании Госсовета под председательством президента Владимира Путина.

В конце апреля Путин принял руководителя республики в Кремле. На фоне усилий Кадырова по всё более активному включению своих сыновей в управление республикой президент России заявил о своей надежде на его переизбрание в 2026 году.

«Если вы даёте добро, если народ изберёт, то я дальше буду служить как пехотинец вам и не подведу ни разу», – ответил глава Чечни.

Неподтвержденные сведения о болезни руководителя Чечни, которому сейчас 49 лет, появляются с 2019 года. В сентябре 2023-го критики Кадырова заявили, что тот находился в коме. Прошлой весной «Новая газета Европа» написала, что глава республики уже несколько лет живет с «некрозом поджелудочной железы». На фоне этих сообщений Кадыров неоднократно публиковал видео, призванные убедить аудиторию в его дееспособности.

В конце прошлого июля, по данным турецких СМИ, главе Чечни потребовалась помощь, когда он пошел плавать в море в Бодруме. Он якобы начал захлебываться и биться в воде, его доставили в больницу. В Грозном эту информацию не комментировали.

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