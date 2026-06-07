Пожар на базе ВМФ РФ под Питером виден из космоса

Пожар на базе ВМФ РФ под Питером виден из космоса1
- 7.06.2026, 20:17
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ВСУ сожгли 5000 тонн российских боеприпасов.
Во время атаки украинских беспилотников на базу хранения вооружения Военно-Морского флота РФ в населенном пункте Большая Ижора в Ленинградской области было уничтожено 5000 тонн боеприпасов, пишет «Диалог», ссылаясь на информацию в российских пабликах.
В сообщении сказано, что в налете участвовало 40 дронов и 8 из них достигли своих целей. Удары были нанесены по наземным ангарам с вооружением. В результате попаданий произошла детонация содержимого.
«Общее количество утраченного имущества – около 5000 тонн, в основном артиллерийские боеприпасы различных калибров и инженерные боеприпасы», – пишет канал.
Также сообщается о ликвидации двух военных арсенала.
Между тем пожары на упомянутом арсенале видны из космоса. Об этом свидетельствуют снимки, сделанные спутником Sentinel-2.