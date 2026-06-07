Эксперт ISW: Трамп ошибается насчет Лукашенко
- 7.06.2026, 18:59
Диктатор работает в связке с РФ.
Возможно, администрация президента США Дональда Трампа пытается укрепить отношения с Беларусью в надежде, что это поможет в переговорах с Россией о прекращении войны против Украины, — сказал PAP Джордж Баррос, эксперт Института исследований войны (ISW).
По мнению эксперта, США «пытаются (довести до – прим.) своего рода сближения с Беларусью или создать неформальный канал связи с Минском. Это тенденция, которую мы наблюдали уже в 2025 году, в первый год второго срока администрации Трампа: различные частные переговоры, снятие санкций с (белорусской авиакомпании) «Белавиа» и т. д.», — перечислил он.
«Мне кажется, что администрация Трампа исходит из того, что Беларусь может быть полезна в переговорах с Россией и в общении с россиянами по вопросу прекращения войны в Украине. Честно говоря, я считаю, что это ошибочная оценка ситуации, поскольку Россия де-факто почти полностью подчинила себе Беларусь», — подчеркнул Баррос.
По его мнению, «Россию и Беларусь больше не следует рассматривать как совершенно отдельные субъекты».
«Их действия во многом взаимосвязаны, а действия Беларуси поддерживают российскую стратегию», — добавил он.