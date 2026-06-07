Найден способ «перепрограммировать» иммунитет против диабета 7.06.2026, 20:08

Помогли стволовые клетки.

Ученые из Медицинского университета Южной Каролины разработали модифицированную терапию стволовыми клетками, которая смогла обратить вспять недавно диагностированный диабет первого типа у мышей. Результаты исследования опубликованы в журнале Molecular Therapy (Mol:).

В отличие от традиционного лечения, основанного на регулярных инъекциях инсулина, новый подход направлен на устранение причины заболевания — аутоиммунной атаки на клетки поджелудочной железы, вырабатывающие инсулин.

Для этого исследователи использовали мезенхимальные стволовые клетки, которые генетически модифицировали так, чтобы они вырабатывали белок альфа-1-антитрипсин (AAT), обладающий противовоспалительными свойствами. Такая терапия одновременно защищала сохранившиеся инсулин-продуцирующие клетки и подавляла разрушительную активность иммунной системы.

Анализ показал, что лечение не просто снижает воспаление, а фактически перепрограммирует иммунный ответ. После введения модифицированных клеток у животных увеличивалось количество регуляторных Т-клеток, которые защищают ткани организма, а число агрессивных иммунных клеток, атакующих поджелудочную железу, сокращалось.

В результате у мышей с недавно развившимся диабетом удалось восстановить контроль над заболеванием и обратить его развитие вспять.

Особый интерес ученых вызвало то, что сами стволовые клетки сохраняются в организме недолго, однако вызванные ими изменения иммунной системы могут действовать значительно дольше. Исследователи считают, что эффект обеспечивают выделяемые клетками биологически активные вещества, которые продолжают влиять на иммунитет даже после исчезновения клеток.

Авторы подчеркивают, что терапия наиболее перспективна на ранних стадиях заболевания, когда часть клеток поджелудочной железы еще остается жизнеспособной и может быть сохранена.

Сейчас команда проводит клинические испытания для оценки безопасности и эффективности мезенхимальных стволовых клеток у людей с недавно диагностированным диабетом первого типа. По мнению исследователей, аналогичный подход в будущем может найти применение и при других аутоиммунных заболеваниях, включая волчанку и хронический панкреатит.

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