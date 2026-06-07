В Беларуси ввели важное новшество для абонентов сотовой связи
- 7.06.2026, 11:22
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Оно касается задолженностей на балансах.
В Беларуси введен лимит абонентов сотовой связи. Теперь операторы обязаны не допускать на лицевом счете абонента задолженности свыше пяти базовых величин. Об этом госагентству БелТА сообщили в Министерстве связи и информатизации.
Размер одной базовой величины в Беларуси сейчас составляет 45 рублей. Таким образом, речь идет о сумме в 225 рублей.
В Минсвязи подчеркнули, что это позволит в том числе исключить значительные суммы задолженности в роуминге. «Если лимит в пять базовых величин по каким-то причинам неудобен, то, например, перед поездкой за границу абонент может обратиться в офис оператора и написать заявление на изменение порога», — уточнили в ведомстве.
Еще одно важное ограничение касается подключения дополнительных услуг через SMS- или USSD-запрос. Теперь такие запросы могут осуществляться только путем их самостоятельного ввода абонентом.