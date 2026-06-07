В Армении завершились парламентские выборы 7.06.2026, 20:31

1,254

Фото: REUTERS

Начался подсчет голосов.

В Армении завершилось голосование на парламентских выборах, которые считают одними из важнейших для страны за последние годы, поскольку Ереван сейчас пытается постепенно выйти из орбиты влияния России. Граждане выбирали новый состав Национального собрания на фоне масштабных дискуссий относительно будущего внешнеполитического курса. Главными темами кампании стали дальнейшие отношения страны с Россией, развитие мирного процесса с Азербайджаном и перспективы сближения с Европейским Союзом и США, сообщает JAMnews.

Предыдущие социологические опросы отдавали предпочтение правящей партии «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна. По разным оценкам, она могла рассчитывать на поддержку около 24-32% избирателей. Действующий глава правительства и его сторонники последовательно выступают за постепенное дистанцирование от Москвы, углубление сотрудничества с Западом и необходимость заключения мирного соглашения с Баку. По данным майских соцопросов Gallup International Association, партия власти имела 28,8% поддержки, тогда как оппозиционный блок «Сильная Армения» — 14,9%.

Основным соперником действующей власти стал оппозиционный блок «Сильная Армения». Эту политическую силу создал российско-армянский миллиардер Самвел Карапетян, состояние которого Forbes оценивает в 4,1 млрд долларов. По оценкам аналитиков, именно на этот блок Кремль делает главную ставку в попытках сменить власть в Ереване, хотя и другие оппозиционные силы Армении преимущественно придерживаются пророссийских позиций.

В течение дня Центральная избирательная комиссия заявляла о постепенном росте активности избирателей. Ко второй половине дня явка на участках превысила 30%, однако окончательные данные по количеству проголосовавших еще должны быть обнародованы. Во время голосования и накануне выборов поступали сообщения об отдельных нарушениях. Оппозиционные силы заявляли о давлении на своих представителей и кандидатов, тогда как международные наблюдатели фиксировали единичные процедурные инциденты. Сейчас информации о масштабных фальсификациях, которые могли бы критически повлиять на результаты голосования, нет. Первые предварительные результаты подсчета голосов и данные экзитполов ожидаются в ближайшие часы.

Политическое давление Москвы на руководство Армении иногда доходило до абсурда. В частности, 1 июня в 9:00 Путин официально поздравил Никола Пашиняна с днем рождения и заявил о якобы «дружеских отношениях» между государствами. Однако уже через час российские контролирующие органы ввели очередной запретительный рыбный бан против армянских производителей. Главной целью таких действий Кремля является искусственное провоцирование внутреннего недовольства в Армении и попытки переложить финансовые убытки местного бизнеса лично на премьер-министра. Впрочем, вместо внутренних бунтов армянские предприниматели и правительство выбирают путь адаптации и сейчас активно переориентируют свои компании на альтернативные торговые пути и новых международных партнеров.

Парламентские выборы проходят после нескольких лет кардинальных политических и геополитических изменений в Армении. После потери контроля над Нагорным Карабахом правительство Никола Пашиняна официально обвинило Российскую Федерацию и структуры ОДКБ в невыполнении обязательств по безопасности. Кроме того, Пашинян официально заявил, что Армения не является союзником России в вопросе войны против Украины, и подтвердил предоставление гуманитарной помощи Киеву.

Кремль существенно усилил экономический прессинг на Ереван из-за его курса на евроинтеграцию. Под предлогом карантинных ограничений были полностью заблокированы поставки в Россию армянских овощей, клубники, цветов, вина, бренди и минеральной воды.

В ответ на российское экономическое принуждение и торговые ограничения, которые в Брюсселе назвали использованием экономики как оружия, Евросоюз начал готовить пакет поддержки Армении. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о выделении не менее 50 млн евро для экономической помощи стране.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com