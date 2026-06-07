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Экс-агент ЦРУ: Беларусь находится в поле зрения европейских спецслужб

  • 7.06.2026, 19:50
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Экс-агент ЦРУ: Беларусь находится в поле зрения европейских спецслужб

НАТО следит за ситуацией.

Беларусь является фактором опасности не только для Украины, но и для всего блока НАТО. Об этом в интервью «Эспрессо» заявил Ральф Гофф, бывший руководитель спецопераций Центрального разведывательного управления в Европе и Евразии.

 

По его словам, страны НАТО внимательно следят за ситуацией с Беларусью.

 

«Возьмем хотя бы Литву – страну НАТО с очень профессиональной разведкой. То же самое касается Эстонии и Латвии. А также Швеции, Норвегии и, конечно, Польши. Страны Балтии и Северной Европы имеют мощные и высококвалифицированные разведывательные службы, а Польша точно не собирается игнорировать то, что происходит в Беларуси», – заявил бывший разведчик.

 

Гофф подчеркнул, что Украине не приходится отслеживать ситуацию в Беларуси в одиночку, поскольку страны НАТО «внимательно мониторят все, что там происходит».

 

Говоря о ситуации в войне России против Украины, эксперт призвал сохранять трезвый взгляд на ситуацию и не впадать в крайности.

 

«В начале войны западные разведки существенно переоценили российскую армию. Но сейчас существует риск другой ошибки – недооценить ее на более поздних этапах войны», – заявил он.

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