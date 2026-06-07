Экс-агент ЦРУ: Беларусь находится в поле зрения европейских спецслужб 7.06.2026, 19:50

1,270

НАТО следит за ситуацией.

Беларусь является фактором опасности не только для Украины, но и для всего блока НАТО. Об этом в интервью «Эспрессо» заявил Ральф Гофф, бывший руководитель спецопераций Центрального разведывательного управления в Европе и Евразии.

По его словам, страны НАТО внимательно следят за ситуацией с Беларусью.

«Возьмем хотя бы Литву – страну НАТО с очень профессиональной разведкой. То же самое касается Эстонии и Латвии. А также Швеции, Норвегии и, конечно, Польши. Страны Балтии и Северной Европы имеют мощные и высококвалифицированные разведывательные службы, а Польша точно не собирается игнорировать то, что происходит в Беларуси», – заявил бывший разведчик.

Гофф подчеркнул, что Украине не приходится отслеживать ситуацию в Беларуси в одиночку, поскольку страны НАТО «внимательно мониторят все, что там происходит».

Говоря о ситуации в войне России против Украины, эксперт призвал сохранять трезвый взгляд на ситуацию и не впадать в крайности.

«В начале войны западные разведки существенно переоценили российскую армию. Но сейчас существует риск другой ошибки – недооценить ее на более поздних этапах войны», – заявил он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com