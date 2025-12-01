Forbes: Как крошечный польский стартап стал многомиллиардным голосом ИИ 1.12.2025, 15:57

ElevenLabs может стать ведущим игроком голосовых технологий.

Польско-британский стартап ElevenLabs стремительно превратился в одного из ведущих игроков мирового рынка голосовых технологий. За четыре года компания выросла от эксперимента двух друзей-инженеров до бизнеса с оценкой $6,6 млрд, крупнейшей библиотекой реалистичных голосов и корпоративными клиентами по всему миру, пишет журнал Forbes (перевод — сайт Charter97.org).

Основанная Матеушем Станишевским и Петром Домбковским, ElevenLabs создала ИИ-модель озвучки, способную передавать эмоции и интонации, недоступные традиционным цифровым голосам. Сервис быстро стал популярным у авторов, видеоблогеров и издательств, а затем привлек крупные контракты от Cisco, Twilio, Adecco и Epic Games. Сейчас половина выручки компании приходится на корпоративный сектор. По оценкам Forbes, оба основателя уже стали миллиардерами.

Успех сопровождался и вызовами. Голосовые клоны знаменитостей использовались в дезинформации и мошенничестве, а обвинения в нарушении авторских прав привели к судебному урегулированию с аудиокниг-актерами. В ответ ElevenLabs усилила модерацию, ввела запрет на озвучку политиков и запустила собственный детектор дипфейков.

Компания активно расширяет линейку продуктов: уже представлен генератор музыки, в 2025 году появятся ИИ-аватары для видео. Стратегическая цель — создать универсальную платформу для создания и управления голосовыми и мультимедийными ИИ-инструментами.

Несмотря на конкуренцию со стороны Big Tech, ElevenLabs уверенно наращивает мощности и уже инвестировала $50 млн в новый дата-центр. Основатели уверены: будущее цифрового контента будет звучать именно их голосами.

