Найден самый быстрый Android-смартфон в мире 6 1.12.2025, 16:57

3,720

Это не Xiaomi или Samsung.

Бенчмарк AnTuTu поделился рейтингом самых мощных смартфонов по итогам ноября 2025 года. В Android-топ попали модели на базе флагманских чипсетов Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 и MediaTek Dimensity 9500.

Первую строчку занял малоизвестный бренд Nubia со своим Red Magic 11 Pro Plus и с результатом 4,1 млн баллов. Его успех объясняется не только мощью самого процессора, но и уникальной системой охлаждения, которая сочетает активное воздушное охлаждение с внутренней циркуляцией воды.

На втором месте рейтинга расположился OPPO Find X9 Pro, третье место занимает vivo X300 Pro. Оба смартфона оснащены процессором Dimensity 9500 – на текущий момент это самое мощное решение от Mediatek. Всего в десятке лучших лишь три смартфона обладают этим чипом

Остальные места в топ-10 распределились следующим образом:

- iQQQ 15 (Snapdragon 8 Elite Gen5) – 3.99 млн баллов

- Honor Magic 8 Pro (Snapdragon 8 Elite Gen5) – 3.97 млн баллов

- Realme GT 8 Pro (Snapdragon 8 Elite Gen5) – 3.94 млн баллов

- Honor Magic 8 (Snapdragon 8 Elite Gen5) – 3.92 млн баллов

- OnePlus 15 (Snapdragon 8 Elite Gen5) – 3.85 млн баллов

- Oppo Find X9 (Dimensity 9500) – 3.82 млн баллов

- Redmi K90 Pro Max (Snapdragon 8 Elite Gen5) – 3.76 млн баллов

Xiaomi 17 Pro, который в числе первых получил Snapdragon 8 Elite Gen 5, в топ-10 не попал. Как и актуальный флагман Galaxy S24 Ultra от Samsung.

