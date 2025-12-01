закрыть
1 декабря 2025, понедельник, 18:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Найден самый быстрый Android-смартфон в мире

6
  • 1.12.2025, 16:57
  • 3,720
Найден самый быстрый Android-смартфон в мире

Это не Xiaomi или Samsung.

Бенчмарк AnTuTu поделился рейтингом самых мощных смартфонов по итогам ноября 2025 года. В Android-топ попали модели на базе флагманских чипсетов Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 и MediaTek Dimensity 9500.

Первую строчку занял малоизвестный бренд Nubia со своим Red Magic 11 Pro Plus и с результатом 4,1 млн баллов. Его успех объясняется не только мощью самого процессора, но и уникальной системой охлаждения, которая сочетает активное воздушное охлаждение с внутренней циркуляцией воды.

На втором месте рейтинга расположился OPPO Find X9 Pro, третье место занимает vivo X300 Pro. Оба смартфона оснащены процессором Dimensity 9500 – на текущий момент это самое мощное решение от Mediatek. Всего в десятке лучших лишь три смартфона обладают этим чипом

Остальные места в топ-10 распределились следующим образом:

- iQQQ 15 (Snapdragon 8 Elite Gen5) – 3.99 млн баллов

- Honor Magic 8 Pro (Snapdragon 8 Elite Gen5) – 3.97 млн баллов

- Realme GT 8 Pro (Snapdragon 8 Elite Gen5) – 3.94 млн баллов

- Honor Magic 8 (Snapdragon 8 Elite Gen5) – 3.92 млн баллов

- OnePlus 15 (Snapdragon 8 Elite Gen5) – 3.85 млн баллов

- Oppo Find X9 (Dimensity 9500) – 3.82 млн баллов

- Redmi K90 Pro Max (Snapdragon 8 Elite Gen5) – 3.76 млн баллов

Xiaomi 17 Pro, который в числе первых получил Snapdragon 8 Elite Gen 5, в топ-10 не попал. Как и актуальный флагман Galaxy S24 Ultra от Samsung.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ответ очевиден
Ответ очевиден Виталий Портников
Конец «космического государства»
Конец «космического государства» Виктор Ягун
Пишите, Шура, пишите!
Пишите, Шура, пишите! Ирина Халип
Разговоры посторонних о главном
Разговоры посторонних о главном Владимир Халип