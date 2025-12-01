Текст выступления Гарри Каспарова на форуме в Галифаксе 2 1.12.2025, 17:45

2,916

Гарри Каспаров

Украина - единственная страна, которая ведет войну, закрывая собой Европу.

Один из лидеров российской оппозиции Гарри Каспаров на форуме Halifax International Security Forum раскритиковал позицию США в отношении Украины. Приводим полный текст его выступления:

- То, что здесь (на Западе) происходит - шоу, о котором Путин не мог и мечтать. Ни одного прямого ответа! Вопрос вообще не в количестве оружия, которое у вас есть. Вопрос в том, готовы ли вы воевать и умирать.

"У нас есть канадская бригада в Латвии". Отлично. Но какой приказ у этой бригады? Если россияне пересекут границу, эта бригада будет стрелять? Мы же знаем ответ: вы неделями будете совещаться.

Я не понимаю, как вообще можно всерьез обсуждать "план", сочиненный бизнес-партнером Трампа? Это риелторская сделка, циничная схема по обогащению семьи Трампа (ценой продажи Украины https://charter97.org/ru/news/2025/12/1/664992/).

Как мы вообще можем говорить, что Украина должна демонтировать укрепления, которые буквально спасают Европу?

НАТО сегодня - это фикция! НАТО не существует! Это фейк! Четыре буквы: Н-А-Т-О.

Единственная причина, по которой вы сидите здесь спокойно и устраиваете себе праздники - это то, что Украина проливает кровь каждую минуту. Если бы не Украина, российские танки уже стояли бы в Польше.

Вы считали, что Украина не устоит, вы предлагали Зеленскому покинуть страну. А он ответил, что ему нужна не эвакуация, а боеприпасы. Четыре года Украина сражается за всю Европу!

НАТО было создано ради одной-единственной задачи: защитить свободную Европу от агрессии. Украина - единственная страна, которая ведет войну, закрывая собой Европу. И мы все еще обсуждаем, принимать ее в НАТО или нет?

Украина - единственная страна, которая воплощает смысл существования НАТО. И мы обязаны Украине всем, что у нас есть. Ну да, давайте их сдадим.

Зеленский стоит перед таким выбором... Я даже не нахожу слов, чтобы это выразить. Как российский гражданин, я тоже чувствую свою вину и не имею права советовать Зеленскому, что делать. Иначе бы я сказал ему прямо: да пошли ты этого Трампа куда подальше.

Еще раз: сколько у нас здесь сенаторов? Кто-нибудь собирается сказать Дональду Трампу, что он не имеет права это делать?

...Путин, Си Цзиньпин, и все остальные диктаторы, аплодируют происходящему. Россия воюет уже руками северокорейских, кубинских , африканских наемников. И после этого мы продолжаем говорить об эскалации?

У нас есть всё: военная, политическая, экономическая мощь. Всё на нашей стороне. И мы всё равно проигрываем эту войну. Лишь благодаря Украине Путин до сих пор не воплотил свою мечту о возрождении империи. Но если, не дай Бог, Украину вынудят принять эту "сделку", то можно не сомневаться - Путин добьется своего.

А дальше, ребята, - следующими будете вы. Только сражаться вы не готовы.

