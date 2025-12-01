СМИ: Украина отказала США в двух вопросах

СМИ: Украина отказала США в двух вопросах10
- 1.12.2025, 9:05
Мирный проект не согласован.
На переговорах украинской и американской делегаций во Флориде, которые прошли 30 ноября, пока не удалось окончательно согласовать проект мирного соглашения, но стороны сделали шаг вперед. Об этом рассказал «РБК-Украина» информированный источник.
Собеседник издания подчеркнул, что «переговоры сфокусированы уже не столько на рамке, которая была согласована в Женеве, сколько на проблемных вопросах, которые остались».
«То есть мы не говорим о том, что у нас есть сейчас стопроцентное понимание финального текста, но это был еще один шаг вперед», — рассказал источник.
По его словам, американская сторона понимает свою главную задачу, которая заключается не в том, чтобы в чем-то убедить Украину, а в том, что «к какому бы общему знаменателю они не пришли с Украиной, остается российская сторона, с которой им еще работать».
Также по словам собеседника «РБК-Украина», много внимания уделялось вопросу территорий. При этом американцы, которые рассматривают себя как медиаторы в процессе, доносят до Украины позицию РФ, которая требует полного выхода украинских сил с Донбасса.
Украинская сторона, по словам источника, на встрече аргументировала, почему такой подход не является возможным: в силу конституционных ограничений, мнения общества, а также несоответствия реальной ситуации. Поэтому позиция Украины остается неизменной: дискуссия по территориям должна начинаться с текущей линии соприкосновения.
Также Украина донесла американцам свою позицию и относительно членства в НАТО. В частности, украинская делегация говорила о том, что курс на членство в Альянсе закреплен в Конституции, и ее изменение ради заключения мирного соглашения является плохим прецедентом. Другой озвучиваемый аргумент — невозможность предоставлять право вето на членство любой страны в НАТО.
Напомним, 30 ноября украинская и американская делегации на встрече во Флориде (США) обсудили план прекращения войны в Украине. Госсекретарь США Марко Рубио назвал переговоры «продуктивными», но подчеркнул необходимость диалога с Россией. Украинская сторона оценила итоги встречи позитивно. Глава делегации Рустем Умеров назвал встречу успешной.