Делегации Украины и США завершили встречу во Флориде
- 30.11.2025, 23:15
Стороны выступили с заявлениями.
Переговоры между украинскими и американскими представителями во Флориде завершились, стороны назвали их продуктивными.
Об этом заявили госсекретарь США Марко Рубио и руководитель СНБО Украины Рустем Умеров в комментариях журналистам, которые транслировало «Суспільне».
«Сегодняшняя сессия была достаточно продуктивной. Мы остаемся реалистами относительно того, как сложно все это выглядит, но мы также реалистично смотрим на тот прогресс, который уже происходит. Речь идет не только о том, чтобы остановить войну, но и способствовать более процветающему будущему», — заявил Рубио.
Вместе с тем, Умеров назвал встречу продуктивной и успешной.
Он поблагодарил представителей США за то, что помогают «закладывать основу будущей процветающей Украины».
«Мы говорим о будущем Украины, обо всех важных делах для Украины и украинского народа. США нас очень в этом поддерживают», — сказал Умеров.