30 ноября 2025, воскресенье, 22:58
Представители США и Украины сделали заявления после начала переговоров.

4
  • 30.11.2025, 21:49
  • 3,098
Они звучат оптимистично.

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица заявил, что начало переговоров в Соединенных Штатах Америки было удачным. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

«Начало текущей встречи было удачным. Очень интересное и пока что конструктивное. Теплая атмосфера, способствующая потенциальному прогрессивному результату. Замечательное руководство госсекретаря США Марко Рубио», — отметил Кислица.

Кроме того, дипломат подчеркнул, что ценит отношение зятя президента США Джареда Кушнера к переговорам, а также то, как политик излагает свое видение.

В то же время спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиктофф заявил, что положительно оценивает переговоры с Украиной и сообщил, что отправится 1 декабря в Москву, передает «Суспільне».

По его словам, он планирует встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным 2 декабря. Сейчас детали таких переговоров неизвестны.

