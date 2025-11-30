Представители США и Украины сделали заявления после начала переговоров.4
- 30.11.2025, 21:49
Они звучат оптимистично.
Первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица заявил, что начало переговоров в Соединенных Штатах Америки было удачным. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.
«Начало текущей встречи было удачным. Очень интересное и пока что конструктивное. Теплая атмосфера, способствующая потенциальному прогрессивному результату. Замечательное руководство госсекретаря США Марко Рубио», — отметил Кислица.
Кроме того, дипломат подчеркнул, что ценит отношение зятя президента США Джареда Кушнера к переговорам, а также то, как политик излагает свое видение.
В то же время спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиктофф заявил, что положительно оценивает переговоры с Украиной и сообщил, что отправится 1 декабря в Москву, передает «Суспільне».
По его словам, он планирует встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным 2 декабря. Сейчас детали таких переговоров неизвестны.