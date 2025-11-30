закрыть
30 ноября 2025, воскресенье, 19:40
Начались переговоры делегаций Украины и США

9
  • 30.11.2025, 18:41
  • 3,332
Стороны сделали заявления.

В американском штате Флорида начались переговоры между делегациями Украины и США по урегулированию российско-украинской войны.

Об этом пишет «Европейская правда».

Секретарь Совета национальной безопасности Украины Рустам Умеров опубликовал пост о начале переговоров и фото.

«Нахожусь на постоянной связи с президентом Украины. У нас есть чёткие директивы и приоритеты — защита украинских интересов, предметный диалог и движение вперёд на основе наработок, достигнутых в Женеве», — написал секретарь СНБО.

Перед началом встречи госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США стремятся к такому окончанию войны, чтобы в будущем «такой войны не было, и чтобы Украина могла обеспечить процветание для всего народа».

Глава украинской делегации Рустем Умеров поблагодарил президента США Дональда Трампа за мирные инициативы.

«За последние 10 месяцев мы добились значительного прогресса, получили значительную поддержку. Сейчас мы обсуждаем будущее и безопасность Украины, чтобы не повторилась агрессия против Украины», — сказал Умеров.

Во Флориде украинские представители проводят встречу с госсекретарём США Марко Рубио, спецпосланником Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером.

