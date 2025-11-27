закрыть
Гарри Каспаров: Как мы можем всерьез говорить о сделке?

  • 27.11.2025, 11:37
  • 1,436
Гарри Каспаров: Как мы можем всерьез говорить о сделке?
Гарри Каспаров

Российский оппозиционер призвал Запад прийти в себя.

Российский шахматист, один из лидеров российской оппозиции Гарри Каспаров на форуме Halifax International Security Forum раскритиковал позицию США в отношении Украины.

По словам Каспарова, Украина сегодня — единственная сила, которая сдерживает армию страны-агрессора РФ и не пускает ее дальше в Европу:

— Это лучшее шоу, на которое Путин может надеяться. Никакого ответственного ответа. Это не вопрос того, сколько у тебя войск или боеприпасов — это вопрос того, готов ли ты сражаться и умереть.

О, это прекрасно — у вас есть канадская бригада в Латвии. Каков её мандат? Они будут стрелять, если россияне пересекут границу? Мы знаем ответ. Вы будете совещаться…

Я до сих пор не услышал ответа… Как мы можем всерьёз говорить о сделке, которую заключил бизнес-партнёр Трампа? Это настоящая сделка, которая поддерживает семью Трампа и продаёт Украину? Как можно серьёзно обсуждать, что Украина должна отдавать территории, спасая Европу?

Также Гарри Каспаров жестко раскритиковал НАТО:

— Это фейк. Н-А-Т-О. Четыре буквы. Почему вы всё ещё сидите и милуетесь? Украина истекает кровью каждую минуту. Это огромная защита. Если бы не Украина — российские танки уже были бы в Польше.

Вы все предлагали, чтобы Украина сдалась. Вы предложили Зеленскому эвакуацию. А он сказал: «Не нужна эвакуация — нужны боеприпасы».

Украина сражается за всю Европу. НАТО создавалось, чтобы вести лишь одну войну. Не в Афганистане, не в Сирии. Одну войну — чтобы спасти Европу от российской агрессии.

Украина — единственная страна, которая ведёт эту войну. И мы всё ещё обсуждаем, должна ли она быть в НАТО или нет. Украина — единственная страна, которая выполняет миссию НАТО. А мы ей отказываем во всём.

Сколько сенаторов здесь присутствуют? Хотите сказать Дональду Трампу, что он не может так поступать? У вас есть 85… 85 из 100.

Этот законопроект до сих пор где-то лежит в Сенате. И ничего не делается.

Путин, Си Цзиньпин, все остальные — они это видят. И да, у России есть Северная Корея, есть кубинцы, есть африканские наёмники. И мы всё ещё говорим об эскалации?

У нас есть всё. Военная, политическая, экономическая мощь на нашей стороне. И мы всё равно проигрываем эту войну. Благодаря Украине Россия не реализует мечту Путина — восстановление российской империи. Но если Украину заставят пойти на эту сделку — Путин осуществит свою мечту. И тогда, господа, вы будете следующими. Но вы не готовы сражаться.

