Европа, Канада и Япония выступили с заявлением по плану Трампа 18 22.11.2025, 18:14

18,550

Они едины в поддержке Украины.

Лидеры стран ЕС, Канады и Японии 21 ноября заявили, что проект «мирного плана» США по установлению мира в Украине требует дополнительной проработки. Текст совместного заявления опубликован на сайте Совета ЕС.

Политики приветствовали постоянные усилия США по установлению мира в Украине и отметили, что первоначальный проект «мирного плана» из 28 пунктов содержит важные элементы, необходимые для справедливого и прочного мира.

«Мы считаем, что этот проект является основой, которая потребует дополнительной работы. Мы готовы присоединиться к этому процессу, чтобы обеспечить стабильность будущего мира. Мы четко придерживаемся принципа, что границы не могут быть изменены силой. Мы также обеспокоены предложенными ограничениями Вооруженных сил Украины, которые могут сделать Украину уязвимой к будущим нападениям», – говорится в заявлении.

Лидеры ЕС, Японии и Канады отмечают, что «реализация элементов, касающихся Европейского союза и НАТО, потребует согласия членов ЕС и НАТО соответственно».

«Мы пользуемся этой возможностью, чтобы подчеркнуть нашу неизменную поддержку Украины. Мы будем продолжать тесно координировать наши действия с Украиной и США в ближайшие дни», – говорится в документе.

Совместное заявление подписали Урсула фон дер Ляйен и Антониу Кошта, Марк Карни, Александр Стубб, Эммануэль Макрон, Михол Мартин, Джорджа Мелони, Санаэ Такаити, Дик Схооф, Педро Санчес, Кир Стармер, Фридрих Мерц и Йонас Гар Стере.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com