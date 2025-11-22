Европейцы отклоняют план Трампа

Европейцы отклоняют план Трампа19
- 22.11.2025, 18:15
- 6,422
Его предлагается обсудить с представителями США завтра в Женеве.
Германия и другие ведущие сторонники Украины отклоняют американский план прекращения войны в его нынешнем виде. Хотя текущий проект и представляет собой основу урегулирования, над планом необходимо продолжать работу, говорится в заявлении, опубликованном после экстренной встречи на полях саммита G20, сообщает BILD.
Особенно европейцы противятся планам США по сокращению Вооруженных сил Украины.
Представители ведущих европейских государств намерены в воскресенье 23 ноября обсудить с США и Украиной американский мирный план. Как подтвердили DPA в правительственных кругах Германии, встреча пройдёт в Женеве.
Ранее сообщалось, что европейские лидеры согласовывают совместный визит к президенту США Дональду Трампу. Британский премьер Кир Стармер обсуждал возможность поездки с ключевыми европейскими лидерами - президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьер-министром Италии Джорджией Мелони.
Все четверо политиков координируют между собой подготовку совместной встречи с Трампом в Вашингтоне.