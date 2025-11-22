Вloomberg: Зеленский и лидеры ЕС хотят переписать «мирный план» США 22.11.2025, 15:10

Стали известны детали.

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с европейскими лидерами пытаются успеть отредактировать пункты мирного плана США до 27 ноября, чтобы они были справедливыми для Киева.

Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечает агентство, европейские лидеры отчаянно пытаются выиграть для Украины больше времени для разработки нового соглашения о прекращении огня с Россией после того, как администрация президента США Дональда Трампа ввела крайний срок - День благодарения, 27 ноября.

Поэтому Зеленский и лидеры Франции, Германии и других стран Европы спешат отредактировать на требования США, чтобы Украина согласилась на план из 28 пунктов до следующего четверга.

Их подход, по словам источников, является осторожным: как по сути переписать большую часть документа, но представить его как конструктивные обновления.

