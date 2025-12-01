Латвия сделала заявление о ситуации на границе с Беларусью 1.12.2025, 18:01

3,298

Стало известно о планах властей страны.

Правительство Латвии планирует продлить действие усиленного режима охраны границы, введенного в связи с нелегальной миграцией на белорусской границе, еще на шесть месяцев, до 30 июня 2026 года, согласно проекту распоряжения, представленному на Портале правовых актов.

Действующий усиленный режим охраны границы действует до 31 декабря текущего года, пишет Delfi.lv.

Министерство внутренних дел поясняет, что фактически уровень нелегальной иммиграции остается неизменным и высоким. Хотя построенное на латвийско-белорусской границе ограждение служит препятствием для незаконного пересечения государственной границы мигрантами в любом месте, имеют место случаи повреждения инфраструктуры ограждения и пересечения границы мигрантами.

В этих условиях особое значение приобретает строительство инфраструктуры технических средств ограничения нелегальной иммиграции, которое планируется завершить к концу 2026 года.

Министерство подчеркивает, что войну против Украины, инициированную Россией и открыто поддерживаемую Беларусью, следует также оценивать как дополнительный фактор риска и возможный стимул для Беларуси продолжать попытки дестабилизировать ситуацию на государственной границе с Латвией.

Как сообщалось, в этом году 11 847 человек были предотвращены в незаконном пересечении латвийско-белорусской границы. При этом 31 нелегальному мигранту не было отказано в пересечении границы по гуманитарным соображениям.

В прошлом году 5388 человек были предотвращены в незаконном пересечении латвийско-белорусской границы, но 26 человек были пропущены в страну по гуманитарным соображениям.

Усиленный режим контроля установлен в Лудзенской волости и Лудзенском крае, Краславской волости, Аугшдаугавском крае, Даугавпилсском и Резекненском краях, а также в Каунатской волости.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com