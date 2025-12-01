ЕС запустит военную спутниковую систему
- 1.12.2025, 19:54
Она позволит с высокой четкостью передавать изображения любой точки Земли.
Евросоюз (ЕС) приступил к реализации планов по запуску новой европейской системы военных спутников. Об этом порталу EurActiv рассказал еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс.
Глава европейской обороны заявил в интервью, что Брюссель составляет список готовых к использованию в военных целях частных спутниковых служб на первых этапах.
«Мы также рассмотрим возможность (...) использования коммерческих данных и посмотрим, как мы можем интегрировать национальные активы, а затем параллельно построить совершенно новую систему ЕС», — пояснил еврокомиссар.
По его словам, такая взаимная интеграция частных и государственных спутниковых систем предполагается на первом этапе. EurActiv отмечает, что европейская спутниковая система позволит с высокой четкостью передавать изображения любой точки Земли с максимальным интервалом около 30 минут.