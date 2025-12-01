В Южной Корее одинокие пенсионеры начали заводить себе роботов-внуков 1.12.2025, 20:43

Роботы общаются голосом семилетнего ребенка, напоминают о приеме лекарств и даже выражают эмоции.

Пожилым людям в Южной Корее стали выдавать роботизированные куклы в виде детей, чтобы общение с ними помогало старикам справляться с одиночеством. Об этом сообщает издание CNN.

Компания Hyodol разработала мягких 40-сантиметровых кукол с искусственным интеллектом (ИИ), которые общаются голосом семилетнего ребенка, напоминают о приеме лекарств и даже выражают эмоции — например, радостно встречают хозяина словами «Я ждал тебя весь день». Робот, стоимостью около $879, уже распространен среди 12 тысяч одиноких пожилых людей в основном через государственные программы. Исследование, проведенное среди 69 пользователей, показало снижение депрессии и улучшение когнитивных функций после шести недель взаимодействия с устройством.

Социальные работники отмечают случаи глубокой эмоциональной привязанности: пенсионеры дают роботам имена, покупают им одежду и укладывают спать. Однако такая зависимость поднимает этические вопросы о возможной инфантилизации пожилых людей и подмене человеческого общения.

В CNN отметили, что параллельно в Японии успешно используется альтернативный подход — робот-тюлень PARO, который не поддерживает вербальное общение, но помогает снизить тревожность у людей с деменцией через тактильный контакт.

