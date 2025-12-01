закрыть
1 декабря 2025, понедельник, 23:07
Sony выпустила новую версию PlayStation 5

  • 1.12.2025, 21:43
Sony выпустила новую версию PlayStation 5

C улучшенной системой охлаждения.

Компания Sony начала продажи обновленной версии игровой консоли PlayStation 5. На это обратило внимание издание Wccftech.

Появление новой модификации PS5 заметили пользователи соцсетей. Они отметили, что базовая версия консоли получила важный апгрейд — теперь в них начали использовать жидкометаллический TIM-наполнитель. Он обеспечивает меньшую вероятность протечек теплоносителя и лучшее охлаждение. Подобная система используется во флагманской приставке PS5 Pro.

Улучшенная система охлаждения устанавливается в консолях PS5, имеющих обозначение CFI-2100/2200. В отличие от старой версии, новая имеет немного иную компоновку термопластичного термоэлемента. По словам специалистов Wccftech, подобный дизайн помогает предотвратить поломку и утечку термоэлемента.

В материале говорится, что с подобными проблемами чаще всего сталкивались пользователи самой первой версии PS5 и обновленной модели PS5 Slim. В случае утечки термоэлемента из-за перегрева геймерам приходилось обращаться в сервисные центры с просьбой нанесения нового слоя жидкого металла.

