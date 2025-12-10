Украинские воины отошли с позиций в 7 километрах от Покровска
- 10.12.2025, 6:34
Об этом сообщил главком ВСУ.
Украинским защитникам пришлось отойти с позиций, которые находятся в 5-7 километрах от Покровска Донецкой области.
Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил на встрече с руководителями медиа.
«Несколько дней назад я отдал команду на отвод наших военнослужащих с позиций в 5-7 километрах от Покровска, которые до сих пор оставались там», - подчеркнул генерал.
Он уточнил, что речь о позициях, на которых не было возможности проводить ротацию и мимо которых просачивались враги.
По словам главнокомандующего, дальнейшее удержание этих позиций нецелесообразным.
«Мы должны беречь жизнь наших военнослужащих», - отметил Сырский.