Финляндия приготовилась глушить российские дроны 10.12.2025, 16:26

Страна закупила сотни систем подавления и детекторов БПЛА.

Финляндия приобрела сотни средств для обнаружения и подавления беспилотников на фоне растущей угрозы со стороны России. В частности, финские военные закупили средства глушения дронов SkyWiper Omni Max, изготовленные литовской компанией NT Service, рассказал Reuters курирующий вопросы ПВО полковник Мано-Макаэль Нокелайнен. Они создают защитный купол на сотни метров для блокировки сигналов управления, видео и навигации беспилотников. Их планируют разместить рядом с критической инфраструктурой, а также на военных базах.

Кроме этого, военные получили портативные детекторы дронов Airfence финской компания Sensofusion и дополнительные прицелы для винтовок Smash израильской компании Smartshooter. Последние облегчают наведение огнестрельного оружия на дроны и их уничтожение в воздухе. Нокелайнен отметил, что новое оборудование предназначено для противодействия небольшим разведывательным дронам. При этом, как Финляндия собирается бороться с более крупными беспилотниками, военный не уточнил. По данным Reuters, Финляндия располагает примерно тысячей разведывательных FPV-дронов. Часть из них изготовлена в США, а часть произведена финской Insta для учебных целей. Командующий армией генерал-лейтенант Паси Валимаки отметил, что вооруженные силы планируют заказать больше беспилотников разных размером и типов, а также оборудование для противодействия дронам в следующем году.

Однако, по словам Валимаки, нет смысла накапливать слишком много устройств, которые могут устареть из-за быстрого технологического развития в этой области. «Мы должны оптимизировать количество закупок, то есть их объем, в соответствии с нашими учебными задачами. Затем мы должны создать производственные мощности на случай кризисных ситуаций», — пояснил генерал-лейтенант. Он также добавил, что военные рассчитывают ежегодно готовить около 500 новых операторов беспилотников.

За прошедшую осень в Европе были зафиксированы десятки инцидентов с неизвестными беспилотниками, которые появлялись в районах аэропортов Дании, Швеции, Германии, Бельгии, Польши и Румынии, а также рядом с военными базами НАТО. В Финляндии дроны заметили в конце сентября рядом с электростанцией Валаяскоски в городе Рованиеми.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что за этими провокациями стоит Россия, которая использует для запусков дронов, в том числе, танкеры «теневого флота». В связи с этим он призывал западные страны закрыть Балтийское и другие моря для российских танкеров и «болезненно» ударить по ним санкциями.

